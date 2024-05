Crisi idrica a Caltanissetta, il sindaco Gambino: “Schifani intervenga”

L'appello: "Quattro guasti all'acquedotto in una settimana"

CALTANISSETTA – Continua la crisi idrica a Caltanissetta dove alcune zone, nonostante la ripresa della distribuzione, sono a secco da 11 giorni. Il sindaco Roberto Gambino è in costante contatto con Siciliacque e nei giorni scorsi ha inviato una nota chiedendo un incontro urgente al presidente della Regione, dal quale però non ha ottenuto risposta.

“Ho chiuso il telefono con Siciliacque poco fa – spiega il primo cittadino – e ho dovuto alzare la voce come ormai avviene troppo spesso, perché non è possibile che un acquedotto si rompa 4 volte in una settimana. Ci sono zone della città, come via Luigi Rizzo e la parte alta di via Turati, dove le diramazioni dell’impianto non funzionano bene e l’acqua continua a non arrivare nonostante Caltaqua stia lasciando la distribuzione aperta”.

“Quando si verifica una interruzione – continua il sindaco – della fornitura idrica per ripartire ci vogliono tre giorni, ma dove ci sono derivazioni non funzionanti tutto diventa più complicato. Ad ogni modo se entro oggi il problema non si risolve, io stesso segnalerò a Caltaqua di inviare le autobotti”.

La richiesta di un incontro con Schifani

“Sono stato proprio adesso in contrada Sabucina a verificare dove si è verificata questa nuova perdita – dice ancora Gambino – in tutto questo il presidente della Regione non risponde alla mia lettera inviata qualche giorno fa”.

Nella missiva al presidente della Regione Schifani il sindaco aveva scritto che doveva “dare risposte certe ai cittadini e non posso fermarmi ai comunicati stampa di una società di sovrambito che per il 75 per cento è privata e per il 25 per cento è di proprietà della Regione Siciliana”.

“Pertanto – si conclude la lettera di Gambino a Schifani – le chiedo con forza di esercitare il suo ruolo di presidente della Regione per garantire ai cittadini il diritto ad avere l’acqua potabile nelle proprie case. Le chiedo un incontro urgentissimo”.

