Siccità ed emergenza idrica, Amap ferma l’erogazione delle fontanelle

La scorsa settimana è stato anche dichiarato lo stato di calamità naturale dal governo regionale

PALERMO – L’Amap, la società municipalizzata che gestisce gli acquedotti di Palermo, è pronta a varare nuove misure di risparmio della risorsa idrica al fine di una razionale distribuzione in rete, stante il perdurante decremento dell’acqua prelevabile dalle fonti di approvvigionamento destinate al territorio della provincia di Palermo. Ciò, in linea con lo stato di calamità naturale da siccità dichiarato la settimana scorsa dal governo Schifani. Per questo motivo “nei prossimi giorni – si legge in una nota diffusa dalla società – si procederà alla chiusura delle fontane comunali alimentate dalla rete idrica gestita da AMAP ed in particolare di quelle che, ad oggi, sono ancora prive di contatore di misura dei relativi consumi”.

Il fenomeno della siccità e delle quasi inesistenti piogge stagionali “sta richiedendo la definizione di un modello di gestione di tipo emergenziale, con conseguente necessità di ottimizzare sempre più l’utilizzo delle risorse idriche al momento disponibili – scrive l’azienda ai sindaci dei Comuni il cui servizio idrico è gestito da Amap -. In relazione all’attuale risorsa disponibile, si comunica di avere avviato un piano di monitoraggio del servizio idrico che prevede specifiche attività gestionali finalizzate a verificare possibili ripercussioni sul sistema di distribuzione e di erogazione idrica alle utenze e, nel contempo, ad individuare e risolvere eventuali criticità e disservizi che saranno rilevati sul territorio interessato”. L’Amap conferma comunque la piena disponibilità a collaborare con le amministrazioni comunali per valutari casi specifici.