Siccità, le richieste di Confcooperative: dalla ‘zona rossa’ al credito

I punti individuati dal presidente Nino Accetta

SIRACUSA – Siccità, provvedimenti immediatamente operativi, come sostegno per l’accesso al credito e una moratoria bancaria, contro l’emergenza in Sicilia. A chiederli al presidente della Regione è stata Confcooperative Fedagripesca Sicilia, che raggruppa cooperative del settore agricolo, vitivinicolo, agrumicolo, frutticolo e zootecnico.

Siccità, l’intervento di Accetta

Il presidente di Confcooperative Fedagripesca regionale, Nino Accetta, rilancia la richiesta di intervenire subito sui sei punti individuati nella piattaforma: Sicilia Zona Rossa; credito alle imprese; applicazione elastica della Pac; misure di contrasto alla siccità; sostenibilità integrata; moratoria sui mutui.

Confcooperative Fedagripesca sollecita la convocazione di una riunione dalla quale possano venire segnali concreti alle cooperative siciliane che “rischiano danni ingenti che si ripercuoteranno sui soci agricoltori con la perdita significativa di opportunità di commercializzazione del prodotto e la messa a repentaglio della stessa sopravvivenza delle oltre 142 mila imprese agricole attive in Sicilia”.

Siccità, gli aggiornamenti