L'istanza sul tavolo del governo Meloni

PALERMO – Lunedì 6 maggio sarà il giorno decisivo per la dichiarazione dello stato di emergenza per la siccità in Sicilia. Il Consiglio dei ministri, infatti, esaminerà la richiesta avanzata dalla Regione Siciliana “in relazione alla situazione di deficit idrico in atto” nell’Isola.

Schifani a Roma

Alla riunione a Palazzo Chigi, in programma alle 17.30, parteciperà anche il presidente della Regione, Renato Schifani.