Siccità, Musumeci: “Tema non sufficientemente valorizzato”

"Desertificazione implacabile, bisogna intervenire". Così il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare

“Il tema della siccità non è ancora sufficientemente valorizzato”. Lo ha detto il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, concludendo l’incontro con la commissione Protezione Civile della Conferenza delle Regioni.

Musumeci: “C’è un fenomeno di tropicalizzazione”

“Da siciliano fatemi dire che ormai la desertificazione è arrivata in Italia in maniera implacabile – ha sottolineato -. Significa che sulla zolla di terra non crescerà mai più un filo d’erba, mai. C’è un fenomeno di tropicalizzazione che ha coinvolto la Sicilia, una parte della Calabria e alcune zone della Campania ma che salirà lo Stivale. E’ uno dei temi di cui dovremo parlare con i ministeri delle Infrastrutture e dell’Ambiente”.