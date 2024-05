Siccità in Sicilia, c’è una buona notizia per gli agricoltori agrigentini

Uno spiraglio, ma c'è ancora molto da fare

Nella Sicilia che fronteggia la siccità c’è una buona notizia per gli agricoltori agrigentini. Sarà riaperto nelle prossime ore l’adduttore di Gammauta, sul fiume Sosio.

Dopo un decennio di inattività potrà trasferire l’acqua invasata grazie alle ultime piogge verso la diga Castello di Bivona al servizio delle colture.

La decisione è stata Palermo nel corso di un incontro all’assessorato regionale all’Agricoltura convocato dal commissario per l’emergenza idrica Dario Cartabellotta.

Si ipotizza di potere trasferire lungo la tubazione per caduta naturale tra i 250 e i 300 mila metri cubi di acqua grazie alle piogge recenti. In particolare le risorse saranno destinate ai 20 mila ettari di produzione agrumicola di Ribera.

Per il futuro si pensa alla riconversione dell’impianto di sollevamento Vasca Bassa Martusa in corrispondenza del fiume Verdura. Nei giorni scorsi il governo nazionale ha dichiarato lo stato di emergenza in Sicilia.