 Siccità, sopralluogo del Pd sul fiume Verdura
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Siccità, sopralluogo del Pd sul fiume Verdura

Tra i presenti Iacono e Panepinto
AGRIGENTO
di
1 min di lettura

AGRIGENTO – Sopralluogo di alcuni esponenti del Pd lungo il fiume Verdura, in provincia di Agrigento. Tra i presenti l’ex deputato regionale Giovanni Panepinto, che è stato anche sindaco di Bivona, e la deputata nazionale dem Giovanna Iacono.

“Se non si colloca l’impianto di sollevamento sulla strada che porta al castello di Poggio Diana accanto al letto del fiume Verdura si è davanti ad una cronaca di morte annunciata per il comparto agricolo – dice Panepinto -. Comparto che nel 2025 ha dovuto attendere il mese di giugno per sapere se poteva essere utilizzata l’acqua del castello. Infatti i nove milioni di metri cubi invasati erano destinati all’uso potabile e alla salvaguardia dell eco sistema della diga”.

“È assurdo per una storia beffarda di strada sì e strada no vadano in mare circa 400 litri d’acqua al secondo – aggiunge -. Il governo eviti tutte le riunioni dell’anno scorso e disponga la collocazione immediata dell’impianto di sollevamento, visto che è tutto pronto tecnicamente per prendere acqua dal fiume Verdura. Lo stesso si faccia per la diga di Prizzi, che può invasare nove milioni di metri cubi di acqua”.

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI