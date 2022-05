Rischio idrogeologico e idraulico sull'Isola

Allerta meteo gialla in Sicilia. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido dalle ore 16 di oggi, alle ore 24 di domani, in tutta la regione.

Le previsioni

Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati e venti localmente forti dai quadranti orientali con rinforzi da sud-est, in rotazione da ovest nel pomeriggio.