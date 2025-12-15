Temporali e rovesci in arrivo, Sicilia in allerta gialla da domani

Il bollettino della Protezione civile

PALERMO – L’Isola si prepara a un significativo peggioramento delle condizioni meteorologiche. La Protezione Civile ha emesso l’allerta meteo gialla in Sicilia valida per la giornata di domani, martedì 16 dicembre, che interesserà gran parte del territorio regionale a causa dell’arrivo di una perturbazione.

Allerta gialla in Sicilia

Secondo l’avviso, la fase più critica per l’Isola inizierà nelle prime ore di domani, con l’arrivo di precipitazioni diffuse che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale. I settori maggiormente esposti saranno in particolare i versanti meridionali e i settori ionici dell’Isola.

In concomitanza con l’allerta gialla in Sicilia, si prevedono fenomeni di forte intensità, i quali saranno accompagnati da rovesci intensi, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Le condizioni meteo nel resto d’Italia

La stessa perturbazione interesserà inizialmente la Sardegna già dal tardo pomeriggio di oggi, per poi estendersi alla Sicilia e ad altre regioni italiane. L’allerta meteo gialla per domani è stata valutata, oltre che su gran parte della Sicilia, anche sulla Sardegna e su aree di Calabria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte.

Intanto, sulle regioni settentrionali, si attendono nevicate. Dalle prime ore di domani, la neve è prevista al di sopra dei 400-600 metri su Piemonte meridionale ed entroterra ligure di ponente, con la quota che si alzerà nel pomeriggio fino a 1.000-1.200 metri, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti. I cittadini sono invitati a consultare gli aggiornamenti locali e a seguire le indicazioni delle autorità di Protezione Civile.