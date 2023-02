Lo annuncia la Protezione Civile

PALERMO – La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico valido dalle ore 16.00 di oggi e fino alle 24.00 di domani, 8 febbraio 2023.

Per domani è prevista allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico per temporali in tutta la Regione.