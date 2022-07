Sicilia Beach Soccer k.o. col Viareggio, la salvezza passa dai play-out

La compagine siciliana si giocherà la permanenza in categoria nello spareggio contro la Sambenedettese

PALERMO – Il Sicilia Bs perde contro il Viareggio per 4-2 e dovrà giocare i Play Out per staccare il pass per un’altra stagione in Poule Scudetto. Davanti al pubblico amico il Viareggio è andato a segno con Leo Martins, Maciel, Genovali e Fazzini. Il Sicilia Bs ha lottato provando a rientrare in partita con le reti di Coppola e Margiotta. Adesso testa agli spareggi e al match di chiusura della stagione regolare contro la Sambenedettese.

SICILIA BEACH SOCCER-FARMAÈ VIAREGGIO 2-4 (0-1; 1-2; 1-1)



Sicilia Beach Soccer: Meo, Strano, Ricardinho, Fazio, Palazzolo, Coppola, Gustavinho, Margiotta, Filetti,

Lumia. All: Campanella

Farmaè Viareggio: Carpita, Bertacca, Genovali, Marinai, Alisson Maciel, Ze Lucas, Remedi, Leo Martins, Fazzini, Ali, Santini, Ksioua. All: Santini

Arbitri: Pizzol di San Donà di Piave e Susanna di Roma 2



Reti: 3’ pt Genovali (V); 4’ st Leo Martins (V), 5’st Coppola (S), 6’ st Alisson Maciel (V); 8’ tt Fazzini (V), 11’ tt Margiotta (S)

Ammonizioni: Meo (S)

8^ Giornata

Catania-ADJ Nettuno 10-7

Alsa Lab Napoli-Terracina 13-9

Sicilia Beach Soccer-Farmaè Viareggio 2-4

Canalicchio Catania-Happy Car Sambenedettese 2-3

Classifica: Pisa 21 punti; Catania 18; Farmaè Viareggio 13; ADJ Nettuno* 10; Alsa Lab Napoli e Terracina 9; Happy Car Samb 8; Sicilia Beach Soccer 3; Canalicchio CT 0

*una gara in più – in grassetto le squadre qualificate alle Final Eight 9^ Giornata



(14.30) Canalicchio Catania-Alsa Lab Napoli

(15.45) Happy Car Sambenedettese-Sicilia Beach Soccer

(17.00) Terracina-Catania (18.15) Farmaè Viareggio-Pisa