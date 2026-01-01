Sicilia, dita amputate, ustioni gravi e ferite: i botti di Capodanno

Il bilancio di una tradizione deprecabile

PALERMO- Ancora una volta una tradizione deprecabile e dannosa presenta un bilancio pesante. Quattro i feriti per i botti della notte di Capodanno a Messina. Un uomo di 37 anni, ricoverato al Policlinico, ha subito l’amputazione di due dita. La prognosi è per il momento di 30 giorni. Gli altri tre, tra cui una donna, hanno avuto prognosi di 7, 15 e 20 giorni. (foto d’archivio)

Un ventitreenne di Licata (Agrigento) è rimasto ferito a causa dell’esplosione di un petardo, riportando gravi ustioni e lesioni a entrambe le mani. Durante la notte, è finito al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso, da dove è stato disposto l’urgente trasferimento all’ospedale Civico di Palermo, dove è stato già sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La prognosi è riservata, ma non è in pericolo di vita.