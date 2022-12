Collegamenti ridotti e caro voli, Schifani incontra vertiti Enac

Un tema che esplode per le festività natalizie, ma che persiste tutto l'anno

1' DI LETTURA

Collegamenti ridotti e caro voli. Un tema che esplode in occasione delle festività natalizie, ma che persiste tutto l’anno.

“L’Enac sta sviluppando degli approfondimenti di studi con la Regione Sardegna per capire come poter superare i deficit dei collegamenti dalle isole”, ha detto il presidente dell’Enac Luigi Di Palma, parlando con i giornalisti a Catania.

“La settimana prossima abbiamo un incontro con la Regione Sardegna rispetto anche al fatto che il collegamento con Alghero è risultato non in gara. Oggi incontriamo il presidente Schifani – ha aggiunto – per affrontare i temi dell’aeroportualità in Sicilia”.

“Inaccettabile, la battaglia continua”, aveva detto nei giorni scorsi il governatore siciliano.