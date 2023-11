Giovagnoli nuovo presidente della sezione giurisdizionale del Cga

Roberto Giovagnoli

Fabio Taormina torna al Consiglio di Stato

PALERMO – Fabio Taormina lascia la presidenza della sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa. Torna al Consiglio di Stato a Roma. Al suo posto il Consiglio di presidenza ha nominato Roberto Giovagnoli. Un nome noto nel mondo academico. Giovagnoli, infatti, tieni i corsi per gli studenti di Giurisprudenza che si preparano al concorso per diventare magistrati. Da non confondere il suo ruolo con quello di Ermanno De Francisco, presidente in carica del Cga che ha due sezione, quella giurisdizionale e quella consultiva.