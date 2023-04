Sicilia, Dipasquale (Pd): “Regione in ritardo sul Fondo Famiglia”

L'intervento del deputato regionale dem, primo firmatario della norma

PALERMO – “Se vuole aiutare le famiglie, tutte e senza orrende distinzioni, il ministro Lollobrigida abbandoni gli slogan disgustosi sulla ‘sostituzione etnica’, chiami il governo Schifani e lo solleciti per dare seguito alla norma inserita nella finanziaria regionale grazie al Partito democratico che dà vita a un Fondo Famiglia da dieci milioni di euro”. Lo dice il deputato del Pd all’Assemblea regionale siciliana, Nello Dipasquale, ricordando che “la manovra è entrata in vigore da circa 50 giorni e che la norma prevedeva l’emanazione di un decreto assessoriale entro 30 giorni per attuare l’aiuto alle famiglie siciliane”.

Per Dipasquale, quindi, “ancora una volta il governo regionale è in ritardo anche in quegli atti semplici e concreti che potrebbero dare un primo sostegno concreto alle famiglie”.

Il deputato regionale dem, primo firmatario della norma che ha dato vita al Fondo Famiglia, poi conclude: “Siamo stanchi di queste posizioni assurde, basate sulla razza, assunte dalla destra. Chiediamo invece procedimenti concreti per aiutare tutte le famiglie a superare un momento difficile come quello attuale, tra inflazione e perdita del potere di acquisto”.