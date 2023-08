Sicilia, direttori generali della sanità: gli idonei, 49 NOMI

Un ruolo importante, all'interno di una selezione che sta infiammando i piani alti della politica

PALERMO – Sicilia, ci sono nomi di primissimo piano del mondo della sanità non solo siciliana, tra i “maggiormente idonei” selezionati dalla commissione del concorso per direttore generale per le 18 aziende isolane. Un ruolo importante, all’interno di una selezione che sta infiammando i piani alti della politica. A presentare domanda, erano stati in 102. Ecco i “maggiormente idonei”.

L’elenco

L’elenco è in ordine alfabetico e inizia con Angelo Aliquò, da poche ore nuovo direttore generale dello Spallanzani, già ai vertici della Seus e commissario dell’Asp di Ragusa. Segue Giuseppe Alongi, manager dell’Ismett.

Ecco l’elenco completo con la qualifica: Mario Nicola Francesco Alparone, direttore generale dell’Azienda sanitaria del Garda; Vincenzo Barone, direttore amministrativo del Civico di Palermo; Giampiero Bonaccorsi, già manager del Cannizzaro di Catania; Alessandro Caltagirone, direttore generale dell’Asp di Caltanissetta; Giuseppe Capodieci, direttore del dipartimento di Scienze radiologiche dell’Asp di Siracusa; Gabriele Ciaccio, direttore amministrativo dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia; Roberto Colletti, direttore generale del Civico di Palermo; Maria Felicita Crupi, direttore amministrativo dell’IRCCS Centro neurolesi Bonino Pulejo di Messina.

Il secondo gruppo

Giuseppe Cuccì, direttore del dipartimento di salute mentale dell’Asp di Enna; Giuseppe De Filippis, direttore sanitario del Besta di Milano; Massimo De Fino, direttore del distretto sanitario di Lauria; Fabrizio De Nicola, manager del Garibaldi di Catania; Fabrizio Di Bella, direttore amministrativo del Villa Sofia – Cervello; Giuseppe Di Bella, già direttore amministrativo dell’Asp di Siracusa; Catena Di Blasi, dirigente amministrativo dell’Asp Messina; Francesca Di Gaudio, dirigente sanitario chimico del Paolo Giaccone di Palermo; Loredana Di Salvo, direttore delle risorse umane, Asp di Agrigento; Antonella Di Stefano, dirigente amministrativo dell’assessorato regionale alla Sanità; Giuseppe Drago, già manager dell’Asp di Ragusa; Raffaele Elia, dirigente dell’Asp di Caltanissetta.

Il terzo gruppo

Daniela Faraoni, commissario straordinario dell’Asp di Palermo; Salvatore Lucio Ficarra, commissario straordinario dell’Asp di Siracusa; Alberto Firenze, dirigente del Paolo Giaccone di Palermo; Oreste Florenzano, direttore delle risorse umane del Pascale di Napoli; Rosario Fresta, direttore degli affari generali dell’Asp di Catania; Maria Grazia Furnari, dirigente della pianificazione strategica del Civico di Palermo; Giuseppe Giammanco, direttore medico di presidio del Garibaldi di Catania; Salvatore Emanuele Giuffrida, direttore sanitario del Cannizzaro di Catania; Armando Gozzini, direttore generale del Circolo di Busto Arsizio; Antonino Zagari, dirigente amministrativo del’Asl Monza e Brianza.

Il quarto gruppo

Francesco Iudica, coordinatore amministrativo del distretto integrato del Calatino; Giuseppe Senzio Laganga, commissario straordinario del Martino di Messina; Maurizio Lanza, manager dell’Asp di Catania; Giovanni La Valle, direttore sanitario dell’Asp Torino 4; Antonio Lazzara, direttore sanitario del San Marco di Catania; Alessandro Mazzara, direttore delle risorse umane dell’Asp di Caltanissetta; Walter Messina, commissario straordinario del Villa Sofia – Cervello di Palermo; Maurizio Montalbano, direttore sanitario dell’Asp di Palermo; Rosanna Oliva, dirigente amministrativo dell’Asp di Trapani; Francesco Patanè, noto primario del Papardo di Messina; Giuseppe Rao, direttore del DSM Messina Nord; Giorgio Giulio Santonocito, direttore generale dell’Asl Roma 5; Vincenzo Spera, direttore affari generali del Civico di Palermo; Salvatore Iacolino, direttore del dipartimento di Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute; Paolo Zappalà, dirigente amministrativo del Gemelli di Roma; Mario Carmelo Zappia, commissario dell’Asp di Agrigento.