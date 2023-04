Sicilia, domani sciopero di tre ore da parte dei dipendenti Inail

Nell’ambito della mobilitazione iniziata circa un anno fa

Il personale Inail incrocia le braccia anche in Sicilia. È previsto per domani, infatti, lo sciopero di tre ore indetto unitariamente dai sindacati Cisl, Cgil, Uilpa, Usb, Anmi, Confsal Unsa, Dirstat e Flp nell’ambito della mobilitazione iniziata circa un anno fa per denunciare le difficili condizioni di lavoro dei dipendenti.

“Negli ultimi mesi i quotidiani malfunzionamenti e blocchi dei sistemi informatici hanno reso ancora più problematico rispondere in modo efficace ed efficiente alle necessità non solo di infortunati e tecnopatici, ma anche di imprese e professionisti – scrivono i sindacati – Il personale è sotto stress e sotto organico in tutti i profili professionali, dagli amministrativi ai tecnici, dai medici agli infermieri. Mentre i lavoratori si vedono assegnati gravosi carichi, lasciandoli sempre più esposti alle reazioni scomposte dell’utenza, lascia senza parole l’incomprensibile ritardo dell’Amministrazione nell’utilizzo degli strumenti contrattuali atti a valorizzare e sostenere il personale (contrattazione integrativa, piani di formazione, regolamentazione lavoro agile e da remoto, riordino professionale). Ai lavoratori non resta che scioperare, servono risorse umane e strumentali per garantire i servizi”.