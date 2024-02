Le temperature permangono sopra la media stagionale

PALERMO – La protezione civile per domani, venerdì 9 febbraio, ha diramato l’allerta arancione per il rischio incendi nelle provincie di Palermo e Messina. Le temperature massime in questo giorni permangono sopra la media stagionale. Per il fine settimana è previsto un peggioramento delle condizioni meteo. Domenica sono previste forti piogge.