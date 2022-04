Parla il governatore

PALERMO – “Si chiude una fase e se ne apre una diversa. Quella di una emergenza che non è finita ma che può bene essere gestita con mezzi ordinari e con l’esperienza forte di questi due anni”. Così il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci in una intervista a La Sicilia.

“I cittadini siciliani – continua – non devono perdere le buone abitudini di questi mesi difficili, dal distanziamento, al disinfettante per le mani, dalla mascherina nei luoghi affollati, ad evitare assembramenti domestici, solo per fare alcuni esempi”.

“La Sicilia sta meglio di altre Regioni eppure noi non riusciamo ad apprezzarlo. Grazie all’assessore Razza e a tutti gli operatori. L’inchiesta sui falsi dati? Non ne ho seguito da vicino l’evoluzione ma ho appreso che è stato accertato nel corso delle indagini che la Sicilia non ha mai, in nessuna occasione, ricevuto una valutazione ministeriale che non fosse conforme all’effettivo andamento dell’epidemia. Anzi proprio i consulenti dell’Istituto superiore di sanità hanno richiamato i verbali della cabina di regia in cui viene accolta la mia richiesta di provvedimenti più forti e di istituire una zona rossa regionale”.