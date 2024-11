Il Piano rifiuti: termovalorizzatori e stop ai viaggi dell’immondizia

Documento in Giunta. Schifani: "Passo decisivo per la risoluzione del problema"

PALERMO – Recupero del 65% dei rifiuti urbani, eliminazione dei trasferimenti di immondizia fuori Sicilia, riduzione del 40% dei costi di trattamento rispetto a quelli attuali con un risparmio di circa 150 milioni annui. Sono alcuni degli obiettivi del Piano rifiuti che andrà domani, venerdì 21 novembre, in Giunta per l’ok definitivo da parte del governo Schifani.

I termovalorizzatori per i rifiuti

Il piano prevede i due termovalorizzatori di Palermo e Catania, da realizzare a Bellolampo e nell’area industriale del capoluogo etneo, ma anche 31 impianti di compostaggio (14 nuovi, di cui sei pubblici) e 24 ‘biodigestori’: questi ultimi sono impianti che, attraverso un processo di decomposizione della sostanza organica per via anaerobica (senza ossigeno), convertono i rifiuti domestici e gli scarti agricoli in energia termica ed elettrica.

Riduzione dei conferimenti in discarica

Il documento si pone inoltre un obiettivo ambizioso: non oltre il 10% dei rifiuti prodotti in Sicilia dovrà finire in discarica, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa europea. Il documento che domani sarà sul tavolo del governo regionale prevede inoltre la nascita di 16 piattaforme pubbliche di selezione del recupero per la raffinazione, che sostituiranno e miglioreranno i vecchi impianti Tmb.

Schifani: “Primo passo contro il problema rifiuti”

“L’approvazione del nuovo Piano rifiuti – dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che è stato nominato commissario per il completamento del sistema di gestione dell’immondizia in Sicilia – costituisce finalmente il punto di partenza concreto per la realizzazione dei termovalorizzatori in quanto condizione indispensabile. Adesso passeremo alla fase della progettazione e al successivo appalto dei lavori e della gestione entro il 2025 e non oltre i primi mesi del 2026. Andremo avanti spediti – aggiunge il governatore -, nell’interesse dei siciliani, senza indugiare mai su un pilastro portante del mio programma”.

