De Luca: “Io ho perso! Ma non credo che i siciliani abbiano vinto”

“Io ho perso! Ma non credo che i siciliani abbiano vinto”, Cateno De Luca ammette la sconfitta e lo fa con un post via Facebook.

Il candidato alla presidente della Regione ha annunciato anche il Comizio nella sua Fiumedinisi, alle ore 19.00 in piazza Matrice.

Il post arriva mentre è in corso lo spoglio che conferma, via via, i numeri degli exit poll. De Luca è secondo dietro a Renato Schifani nella corsa alla presidenza della Regione.

Nel primo pomeriggio si era mostrato ottimista, parlando addirittura di numeri “farlocchi” relativamente alle proiezioni.

