Sicilia Express torna a Pasqua: treno speciale da Torino a Palermo e Siracusa

Il convoglio partirà da Porta Nuova giovedì 2 aprile alle 11.50

PALERMO – Torna anche per la Pasqua 2026 il “Sicilia Express”, il treno speciale promosso dalla Regione Siciliana in collaborazione con FS Treni Turistici Italiani per favorire il rientro dei siciliani residenti al Nord. La giunta ha autorizzato un finanziamento di 153,4 mila euro per il servizio.

Il convoglio partirà da Torino Porta Nuova giovedì 2 aprile alle 11.50, con arrivo a Messina previsto per le 8.45 del giorno successivo. Da lì il treno si dividerà in due tratte: una diretta a Palermo (arrivo alle 12.05), l’altra a Siracusa (arrivo alle 12.30).

Il ritorno è fissato per il 7 aprile. Disponibili 550 posti, con biglietti a partire da 29,90 euro. La vendita aprirà il 22 marzo sui canali ufficiali Trenitalia e sul sito di FS Treni Turistici Italiani.

“Ancora una volta interveniamo per consentire ai nostri concittadini che lavorano o studiano nelle città del Nord di tornare a casa per le vacanze pasquali a un prezzo contenuto”, ha dichiarato il presidente della Regione, Renato Schifani. “Una misura molto utile, anche in considerazione dell’aumento, spesso ingiustificato, delle tariffe dei collegamenti durante le festività”.

Sulla stessa linea l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò: “Il Sicilia Express è ormai un appuntamento consolidato. I biglietti vanno esauriti in pochi minuti e rispondono a un’esigenza reale legata al caro-trasporti. Non è solo un viaggio, ma un’esperienza che accompagna i passeggeri verso casa già dalla partenza”.