Sicilia, Galvagno: “Su collegato a finanziaria trovata la sintesi”

PALERMO – “Sul collegato alla finanziaria possiamo dire di essere riusciti a trovare una sintesi con tutte le forze politiche come non succedeva da doversi anni. Siamo riusciti davvero con un grande sforzo a portare questo importante risultato in un mese e mezzo di lavoro”. Così il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno incontrando alcuni imprenditori agricoli a Mazzarrone.

“E’ una legge che offre la possibilità di poter dare delle risposte concrete al territorio. Anche per questo proveremo a tenere l’aula aperta il più a lungo possibile. Probabilmente la chiuderemo il 10 di agosto e la riapriremo il 29 agosto, soltanto due settimane per intensificare i lavori che ricominceranno proprio a inizio settembre”.