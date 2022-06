Sicilia, il ‘caso Musumeci’: scintille tra Meloni e Salvini

La sfida del centrodestra per le regionali guasta la festa di Lagalla.

2' DI LETTURA

In Sicilia “dovremo trovare qualcuno che unisca”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa dalla sede del partito in via Bellerio a Milano. “In Lombardia si decide in Lombardia, in Sicilia si decide in Sicilia” ha aggiunto, replicando alle affermazioni di Giorgia Meloni che sostiene che le regole ‘devono valere per tutti’ da Fontana a Musumeci. “L’importante – ha detto Salvini – è che il centrodestra vada unito, questo ovunque. Lo dice uno che crede nella squadra allargata, spero non ci siano egoismi”.

Il ‘caso Musumeci’

Si tratta di dichiarazioni, batti e ribatti, intorno al ‘caso’ della ricandidatura di Nello Musumeci. Che è improvvisamente esploso ai margini della vittoria a Palermo di Roberto Lagalla, candidato sindaco del centrodestra. L’occasione è stata data dalle parole di Gianfranco Miccichè, leader siciliano di Forza Italia: “Musumeci deve fare un passo indietro? Non c’è dubbio”. La replica del presidente della Regione non si è fatta attendere: “I desideri non diventano sempre diritti. Da domani ci mettiamo attorno a un tavolo e in poco tempo bisogna decidere quale sarà il perimetro della coalizione di centrodestra: ovviamente noi ci auguriamo che tutte le forze politiche che hanno partecipato all’elezione di Roberto Lagalla a Palermo possano proporsi per le regionali”.

La prudenza del sindaco

Dal canto suo, il sindaco Roberto Lagalla invita alla cautela e alla concordia: “Ha funzionato il buon senso e il valore della coesione del centrodestra, che è stato trovato seppur con difficoltà. E io comunque avrei fatto una battaglia testimoniale. Confido che il centrodestra mantenga la stessa sintesi e e la stessa ragionevolezza anche per le Regionali. Si dimostrando in tutta Italia come il centrodestra unito riesca a prevalere, cosa che non mi pare esista nella collaborazione tra Pd e M5s, mi sembra alleanza più artificiosa anche agli occhi degli elettori”. Più che un auspicio, una forma di esorcismo contro potenziali e prevedibili guai. Chissà se funzionerà.