Sicilia, il ritorno dei treni storici: “Input per il turismo”

La presentazione dell'iniziativa.

Sui binari della Sicilia tornano i treni storici della Fondazione FS, con un ricco programma che, da agosto a dicembre, permetterà di ammirare luoghi fra i più belli e affascinanti dell’isola. L’iniziativa, sostenuta e promossa dalla Regione Siciliana attraverso l’assessorato del Turismo, dello sport e dello spettacolo, è realizzata in collaborazione con la Fondazione FS.

La conferenza stampa

Collegamenti e itinerari sono stati illustrati questa mattina, durante una conferenza stampa nel salone dei mosaici della stazione di Messina Marittima, dall’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione FS, Sandro Pappalardo, consigliere di amministrazione dell’Enit – Agenzia nazionale turismo (nella foto). Un treno storico, in partenza dal binario 1 della stazione di Messina Centrale, ha poi percorso l’itinerario da Messina sino a Capo D’Orlando.

Il programma dei treni storici in Sicilia prevede 51 appuntamenti sulle più belle e panoramiche linee ferroviarie dell’Isola e prenderà il via sabato 12 agosto per concludersi domenica 10 dicembre. Itinerari – dice la Regione – alla scoperta di un territorio ricco di bellezze storiche, architettoniche e di sapori unici, immaginato per connettere alcuni dei centri urbani più importanti – Palermo, Siracusa, Agrigento, Messina, Caltanissetta, Trapani – con luoghi custodi di panorami mozzafiato, sapori unici e storia millenaria, come Cefalù, Modica, Ragusa, Tusa, Porto Empedocle, Giarre, Castelvetrano. A ciascun itinerario in treno storico sono associate visite ed escursioni a cura dell’assessorato al Turismo, sport e spettacolo della Regione Siciliana.

Il viaggio dei treni storici

“Quello che partirà oggi da qui è un treno storico ma non sarà un viaggio episodico ne seguiranno molti altri. Grazie al finanziamento della Regione Siciliana iniziamo questo 2023 con 51 percorsi tra più belli delle linee ferroviarie della Sicilia e lo presentiamo qui da un posto iconico e riscoperto il corridoio della sala di attesa di Messina Marittima che la fondazione Fs vuole riconvertire come museo della navigazione dello Stretto”, ha detto Luigi Cantamessa direttore generale della Fondazione Fs.

Il restauro e il turismo

“Quello che partirà oggi da qui è un primo treno completamente restaurato – prosegue il dirigente Fs – i cui vagoni sono in Sicilia al deposito di Palermo. E’ un treno negli anni ’30 con delle carrozze in legno di terza classe e una carrozza di prima classe con un velluto imbottito e un bagagliaio portabici e oggetti ingombranti. Tutto questo viene fatto per un turismo di prossimità, davvero sostenibile. La locomotiva che lo traina è elettrica ed è del 1965, ed è la prima che fu utilizzata come trazione elettrica da Messina a Palermo sostituendo la locomotiva a vapore. Un viaggio in parti della Sicilia sconosciute, dove c’è la Sicilia interna raggiunta dalle nostre piccole stazioni. Messina è la porta della Sicilia, vogliamo potenziare la fase di traghettamento dal punto di vista turistico. E’ difatti l’ultimo servizio di traghettamento con treni al mondo”.

L’iniziativa dell’assessorato

“L’operazione dei treni storici è una delle iniziative più belle che sono state messe in campo in passato e che come assessore ho deciso di portare avanti”. A dirlo l’assessore al turismo regionale Elvira Amata. “Il treno storico – prosegue Amata – significa un percorso che non solo ti fa apprezzare la Sicilia dal punto di vista naturalistico, ma ti racconta anche la storia, la cultura, le tradizioni . Oggi il viaggiatore si vuole immergere nella storia del popolo e della Regione che va a visitare. Pensate al treno storico che arriverà alla Valle dei templi o il percorso Siracusa Ortigia o quello verso Modica dove si potrà visitare la fabbrica del cioccolato, tutti percorsi affascinanti” (ansa)