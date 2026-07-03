In casa dem si sceglie la strategia soft: "Testardamente unitari"

PALERMO – Anteporre la ragion di Stato alla pur legittima voglia di difendere il partito nel suo ruolo guida della coalizione, sorvolare sul fuoco amico di Ismaele La Vardera per cercare di tenere fede al mantra caro alla segretaria Elly Schlein: “Testardamente unitari”. Per Il Partito democratico siciliano sono giorni all’insegna della riflessione.

L’esuberanza di La Vardera e la filosofia Zen del Pd

Il segretario Anthony Barbagallo ha scelto la linea moderata davanti alle esuberanze del giovane e rampante alleato, che chiede di accelerare sulla scelta del candidato presidente della Regione e che dà giudizi poco lusinghieri sulle dinamiche di coalizione. Nell’ultima conferenza stampa La Vardera ha riservato una bordata proprio a Barbagallo, definito “maestro nel prendere tempo”, mentre le riunioni di coalizioni sono “una perdita di tempo”.

Non è la prima stilettata che La Vardera riserva al segretario dem. In una recente intervista a LiveSicilia la ex Iena si era spinta a suggerire ai democratici addirittura un cambio di segretario. Bordate per il momento assorbite dai diretti interessati che, eccezion fatta per una uscita del deputato trapanese Dario Safina (“da La Vardera parole offensive”) hanno deciso di non rispondere adottando una filosofia zen. “L’unità del campo progressista è un valore superiore a qualsiasi legittima voglia di rivendicare rispetto per la propria storia”, è il senso dell’atteggiamento scelto dai dem in questi giorni.

Un approccio sposato anche da gran parte della coalizione, che punta a stemperare ogni tensione “scegliendo comunque – rilevano fonti dem – la strada della politica rispetto alle contrapposizioni”. Il Pd, insomma, predica “senso di responsabilità” a se stesso e a tutti gli alleati, cosciente della delicatezza del momento.

Rapporti tesi La Vardera-M5s

La prima riunione del campo progressista non ha provocato scossoni nella coalizione ma i rapporti tra La Vardera e il Movimento cinque stelle si sono deteriorati subito dopo, con l’annuncio del passaggio di Carlo Gilistro e Jose Marano nelle file di Controcorrente. Una mossa che non è piaciuta ai pentastellati per le modalità con le quali è avvenuta: nessuna comunicazione preventiva e un video sui social subito dopo la riunione del Centro Pio La Torre.

Il Movimento cinque stelle ha reagito con post e dichiarazioni al vetriolo da parte dei suoi esponenti: l’effetto immediato è stato l’innalzamento della temperatura tra i due alleati, cosa che non ha fatto piacere al Pd. Un ulteriore elemento di destabilizzazione in una coalizione che non ha ancora definito con chiarezza il perimetro dell’alleanza.

La riunione del campo progressista al Centro Pio La Torre

I confini del campo largo e il fantasma De Luca

Sui confini del cosiddetto campo largo, infatti, si è registrato forse l’unico momento di tensione alla riunione del Centro Pio La Torre. Il vice segretario nazionale del Psi, Nino Oddo, ha gettato sul tavolo la necessità di allargare ulteriormente i confini della coalizione, ricevendo un secco ‘no’ da Avs. A quel punto il tema è finito in secondo piano, anche perché il problema centrale del campo progressista al momento ruota attorno alla figura di La Vardera. Oddo però ribadisce: “Farebbero un errore le forze del centrosinistra a chiudere il perimetro a possibili ulteriori contributi che provengono non solo dal mondo politico, ma soprattutto da quello sociale ed economico”.

Il nome che aleggia e che provoca divisioni è quello di Cateno De Luca, mentre su Solidali di Emiliano Abramo non ci sono grossi ostacoli. Il sindaco di Taormina, intanto, ha organizzato una manifestazione per il 18 luglio al teatro Politeama di Palermo, invitando tutti i partiti regionali di centrodestra e centrosinistra. I riflettori saranno puntati proprio su coloro che accetteranno l’invito.