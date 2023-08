Regione, la giunta approva gli elenchi Gap 2022

Schifani e Falcone: "Accresciamo l’attendibilità dei conti"

1' DI LETTURA

La giunta regionale, su proposta dell’assessorato dell’Economia, ha approvato, nel corso dell’ultima seduta, la ridefinizione degli elenchi del Gruppo amministrazione pubblica (Gap), ai sensi delle norme contabili vigenti e ai fini della redazione del bilancio consolidato 2022 della Regione.

I nuovi elenchi, utili a definire il cosiddetto “perimetro di consolidamento”, vedono depennate le società inattive e gli enti pubblici di cui si è concluso l’iter di liquidazione negli ultimi mesi. Nel perimetro rientrano gli enti rilevanti ai fini del consolidamento del bilancio.

“Proseguiamo puntualmente – afferma il presidente della Regione Renato Schifani – lungo il cammino di armonizzazione e riordino economico-contabile dell’ente, restituendo sempre più linearità ed efficienza al sistema nel suo complesso”.

“Il nuovo perimetro del Gap – aggiunge l’assessore all’Economia Marco Falcone – accresce l’attendibilità del redigendo bilancio 2022. Abbiamo alleggerito gli elenchi da tutti gli enti inutili finalmente soppressi dal governo regionale in questi mesi, dalle Aziende turismo fino a Biosphera, Resais e altri. Si tratta di un ulteriore passaggio che determina certezza per i conti della Regione e per il panorama di enti strumentali, partecipati o controllati dal nostro ente”, conclude Falcone.