Sicilia, Lupo: “Che fine ha fatto la finanziaria?”

Il capogruppo dem bacchetta il governo.

PALERMO – Il centrodestra siciliano è in ‘coma profondo’, Musumeci ed i suoi alleati di governo pensano solo a litigare sulle prossime elezioni e dimenticano che c’è una manovra economica da approvare per sostenere lavoro ed imprese. Ad oggi di bilancio e finanziaria non c’è traccia”. Lo dice Giuseppe lupo, capogruppo del Pd all’Ars. “Sono già passati tre mesi di esercizio provvisorio nell’immobilismo più totale da parte del governo regionale. Ho chiesto più volte, anche nel corso dell’ultima seduta all’Ars, di sapere quando pensano di presentare la manovra economica per permettere al parlamento di esaminarla – aggiunge Lupo – ma l’unica risposta è stata il silenzio”.