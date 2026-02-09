Sicilia-Marocco, l’incontro. Albanese: “Supporto alle imprese”

Avvicinamento strategico in continuità di una relazione storica

PALERMO – La Sicilia e il Marocco proseguono un avvicinamento strategico che si inserisce nella continuità di una relazione storica e profondamente radicata tra l’Italia e il Regno del Marocco.

Nei giorni scorsi, il presidente della Camera di Commercio di Palermo-Enna, Alessandro Albanese, e la console generale del Regno del Marocco a Palermo, Maryem Nassif, hanno posto — alla presenza di Guido Barcellona, segretario generale dell’istituzione — le basi per un futuro accordo di partenariato con la Camera di Commercio, Industria e Servizi della Regione Marrakech–Safi, presieduta da Kamal Ben Khaled.

Sicilia-Marocco, l’intesa

Nel corso di una videoconferenza tenutasi lo scorso venerdì, i presidenti Alessandro Albanese e Kamal Ben Khaled, accompagnati dal vicepresidente e dal direttore della Camera marocchina, hanno definito più nel dettaglio i contenuti di una convenzione quadro di cooperazione. Quest’ultima mira a instaurare una collaborazione strutturata ed evolutiva tra le due istituzioni, a beneficio dei rispettivi operatori economici, aprendo la strada a progetti congiunti nei settori della formazione, della promozione degli investimenti, dell’import-export, dell’organizzazione di eventi turistici e commerciali, nonché nello sviluppo e nell’adozione di strumenti digitali.

Sono stati individuati diversi ambiti di collaborazione, in linea con una visione orientata ai settori a maggiore potenziale di crescita nei prossimi anni. Tra questi figurano l’agroindustria, il turismo, l’imprenditoria femminile, gli investimenti, l’innovazione e la trasformazione digitale, oltre alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica. Insieme, tali assi costituiscono una base strategica destinata a strutturare le future dinamiche di cooperazione tra la Sicilia e la regione Marrakech–Safi.

Albanese: “Supporto alle imprese siciliane”

“La collaborazione istituzionale tra i due enti — sottolinea Alessandro Albanese — consentirà di offrire servizi di supporto alle imprese, tra cui assistenza, consulenza, studi di mercato, ricerca di partner e accompagnamento amministrativo, sia agli imprenditori palermitani ed ennesi interessati a insediarsi o esportare in Marocco, sia alle imprese marocchine interessate alla Sicilia. Un elemento fondamentale – aggiunge – riguarderà inoltre la formazione e il trasferimento di competenze, attraverso programmi di scambio professionale e di sensibilizzazione alle migliori pratiche in ambiti quali logistica, digitalizzazione e responsabilità sociale d’impresa”.

Evidenziando la portata strategica dell’iniziativa, Albanese conclude: “Questo accordo rappresenta un’importante opportunità per anticipare l’evoluzione degli scambi nel Mediterraneo. Da un lato, permetterà di rendere più dinamici i flussi commerciali e di stimolare gli investimenti reciproci favorendo la creazione di partenariati duraturi; dall’altro, offrirà un quadro strutturato per accompagnare le piccole e medie imprese e le start-up nei loro percorsi di internazionalizzazione, mettendo a loro disposizione strumenti, competenze e reti essenziali per proiettarsi su nuovi mercati”.