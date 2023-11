Meteo in Sicilia: cielo soleggiato, l’autunno si fa attendere

Alta pressione e condizioni stabili

Sarà un fine settimana con ampi spazi soleggiati. Oggi, sabato 4 novembre, un campo di alta pressione abbraccia la nostra regione. Le temperature sono in aumento ma senza i picchi dei giorni scorsi. In mattinata, specie sul litorale tirrenico, cieli nuvolosi con possibili deboli piogge. Nelle ore seguenti spazio ad ampie schiarite. Qualche nube in serata.

Domenica 5 novembre la giornata inizierà con cielo soleggiato ovunque, in serata possibili annuvolamenti. Lunedì 6 novembre le condizioni saranno ancora più stabili. Sole ovunque. Mentre al Nord ma anche in Campania e Calabria ci saranno piogge a carattere di rovescio o temporale, per confrontarsi con l’autunno in Sicilia si dovrà ancora attendere. Mercoledì dovrebbe transitare una perturbazione atlantica determinando condizioni di tempo instabile.