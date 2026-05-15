Temperature in calo dopo che a Palermo sono state registrate punte di +26 gradi

La Sicilia si prepara a vivere un cambio di scenario meteo proprio all’inizio del weekend, dopo una giornata di venerdì 15 maggio caratterizzata da clima mite, quasi estivo lungo le coste tirreniche e sul Palermitano, cieli molto nuvolosi ma in prevalenza asciutti e temperature che nel capoluogo siciliano hanno toccato i +26 gradi.

Tra la serata e la notte, però, l’atmosfera cambierà rapidamente con l’arrivo di instabilità, vento e aria più fresca. Le ultime proiezioni confermano infatti l’avvio di una fase più dinamica destinata a interessare gran parte dell’Isola con piogge, temporali e un sensibile calo delle temperature percepite soprattutto nelle aree interne.

Meteo, una perturbazione coinvolgerà la Sicilia

Nello specifico, nel corso della serata di venerdì 15 maggio, una perturbazione collegata a correnti più instabili in discesa dal Mediterraneo occidentale inizierà a coinvolgere la Sicilia. I primi rovesci sono attesi soprattutto sui settori tirrenici e occidentali, ma entro la notte fenomeni sparsi potrebbero estendersi anche ad altre aree dell’Isola. Non si esclude la formazione di temporali localmente intensi accompagnati da raffiche di vento e attività elettrica.

Rischio maltempo sui settori tirrenici e sud-orientali

La giornata di sabato 16 maggio si aprirà con condizioni decisamente più instabili. Secondo gli ultimi aggiornamenti meteo, nelle ore del mattino saranno possibili piogge e temporali anche di forte intensità soprattutto sui settori tirrenici, tra Messinese e Palermitano, e sulle aree sud-orientali della Sicilia.

Fenomeni più intermittenti potrebbero invece interessare le province centrali e parte del versante ionico, alternandosi comunque a pause asciutte e schiarite temporanee. L’instabilità sarà favorita anche dall’ingresso di aria più fresca in quota, elemento che aumenterà il contrasto atmosferico e quindi il rischio di rovesci improvvisi.

Meteo Sicilia, venti forti e calo delle temperature

Oltre alla pioggia, uno degli elementi più evidenti del peggioramento sarà il vento. Nel corso di sabato 16 maggio è previsto un deciso rinforzo delle correnti occidentali. Le raffiche potranno risultare sostenute lungo le coste e nei tratti esposti, con mare mosso e condizioni più movimentate nei collegamenti marittimi minori.

Le temperature subiranno una diminuzione soprattutto nei valori percepiti. A Palermo le massime difficilmente supereranno i 21-22 gradi, temperature prettamente primaverili, mentre nelle zone interne il clima tornerà decisamente fresco durante la notte.

Quando migliorerà il tempo

Nel corso del pomeriggio di sabato 16 maggio il tempo tenderà gradualmente a migliorare su buona parte della Sicilia. Le precipitazioni diventeranno più isolate e lasceranno spazio a schiarite anche ampie, soprattutto sulle province occidentali. Nonostante il ritorno del sole, il contesto atmosferico resterà comunque instabile e ventilato, con nuvolosità irregolare ancora presente in diverse aree dell’Isola. Domenica 17 maggio torna in sole e le temperature massime sono previste in aumento.

Notti fresche nell’entroterra siciliano

Particolare attenzione anche alle temperature notturne nelle aree interne e montuose della Sicilia. Tra sabato sera e domenica mattina la combinazione tra aria fresca e vento potrebbe accentuare sensibilmente la sensazione di freddo, soprattutto nelle zone collinari dell’Ennese, del Nisseno e del versante etneo.