Terrana: “La nomina di Turano rafforza il partito”

PALERMO – “La nomina dell’amico Mimmo Turano a responsabile della segreteria politica nazionale dell’Udc con il compito di coordinare le politiche per il Mezzogiorno è motivo di orgoglio per il partito siciliano che esce così ulteriormente rafforzato”. lo afferma il coordinatore regionale dell’Udc in Sicilia Decio Terrana, in merito alla nomina ricevuta da Turano.

“Il segretario nazionale Cesa – continua Terrana – ha riconosciuto l’importante ruolo svolto dall’assessore Turano nella compagine di governo regionale e il suo contributo ed impegno su questioni cruciali per il tessuto produttivo e industriale siciliano”.

“Con Mimmo e gli altri amici dell’Udc in Sicilia giocheremo di squadra per vincere alle prossime amministrative ed essere pronti a misurarci alle regionali e alle politiche” conclude il coordinatore dello scudocrociato.