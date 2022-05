Cesa punta su Turano: tanti big siciliani “tentati” dall’Udc

Il partito centrista lavora alle liste in vista delle regionali.

ROMA – Udc: l’assessore Mimmo Turano nominato nuovo responsabile della segreteria politica nazionale del partito con il compito di coordinare le Politiche per il Mezzogiorno. L’investitura arriva direttamente dal segretario nazionale Lorenzo Cesa. Dalle parole di quest’ultimo si intuisce che il regista dell’operazione Lagalla avrà non poco peso nelle scelte che contano in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. “L’amico Mimmo Turano – scrive Cesa – sarà chiamato a svolgere un ruolo molto prezioso in vista delle prossime elezioni amministrative, regionali della Sicilia e politiche nazionali. Turano è la persona giusta per ricoprire un incarico così delicato e strategico per il nostro partito. Il mio è un attestato di stima”. Parole che potrebbero lasciare intravedere per Turano il ruolo di futuro segretario regionale dell’Udc siciliano soprattutto se Decio Terrana (attuale reggente del partito) dovesse correre per un posto all’Ars. Ma l’avvicendamento al momento non è cosa certa. In compenso i beneinformati raccontano di un Turano in grande spolvero intento a girare in lungo e in largo l’isola.

Liste e nuovi ingressi: lavori in corso

L’assessore sta lavorando alle liste per le regionali e tentando di reclutare più di un big delle preferenze. Uno dei legami più stretti è quello con l’assessore Toto Cordaro, fresco di divorzio dalla formazione Noi con l’Italia di Saverio Romano. I rumors su un possibile avvicinamento di Cordaro all’Udc non sono cosa nuova, ma adesso l’ipotesi prende quota. Il fatto stesso che la formazione centrista non abbia espresso nella squadra degli assessori palermitani un proprio nome ma che nella squadra di Lagalla ci sia Antonella Tirrito, persona molto vicina all’assessore Cordaro, potrebbe corroborare questa tesi. Da Palermo a Messina la strada è in discesa. Qui Turano da mesi ha intensificato contatti strettissimi Calogero Leanza e Emilio Fregale in vista della lista da costruire per le regionali. Ma soprattutto potrebbe incassare l’ingresso nel partito di un vero e proprio big delle preferenze: Beppe Picciolo. Due gli elementi portanti del ragionamento: la stretta collaborazione messa in piedi in occasione della fase preparatoria delle comunali e il fatto che nelle liste dell’Udc ci sono diversi candidati vicinissimi a Picciolo. In Sicilia orientale Turano sarebbe stato avvistato varie volte anche nel siracusano (in compagnia dell’ex deputato Pippo Gianni) e nel catanese (insieme al deputato Giovanni Bulla e all’ex sindaco di Mascalucia Turi Maugeri). E proprio dalla città dell’elefante potrebbe arrivare (anzi ritornare) a dare manforte all’Udc l’ex assessore Alessandro Porto (transitato qualche tempo fa nella Lega). Ma al momento questa sarebbe solo una suggestione. L’unica certezza è che l’Udc non vuole fare da spettatore, vedremo con quali risultati.