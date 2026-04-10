Mara Santangelo lancia il Sicilia Padel Tour 2026: al via da Catania

L’ex campionessa del mondo di tennis presenta il circuito regionale Fitp-TPRA

CATANIA – Prenderà il via da Catania sabato 11 aprile il Sicilia Padel Tour 2026, circuito amatoriale regionale che coinvolgerà tutte le province siciliane e si concluderà con il Master finale dell’11 luglio. Testimonial dell’edizione è Mara Santangelo, ex protagonista del tennis mondiale, vincitrice del Roland Garros in doppio nel 2007 e della Fed Cup 2006 con la Nazionale italiana.

Dalla carriera nel tennis all’impegno sociale

Il circuito cresce ed entra nella Fitp-TPRA

Il Sicilia Padel Tour entra ufficialmente nel circuito Fitp-TPRA, segnando un passaggio di crescita per una manifestazione che punta a coniugare sport e territorio. L’obiettivo è ampliare la partecipazione e valorizzare i circoli siciliani, attirando anche giocatori da fuori regione.

Uno sport sempre più diffuso

Per Santangelo, il padel rappresenta uno sport accessibile e aggregante: “Permette di incontrarsi e giocare con facilità, mantenendo equilibrio tra competizione e divertimento”. Un aspetto che ha contribuito alla sua diffusione negli ultimi anni.

Spazio anche alla solidarietà

Il torneo manterrà anche una forte attenzione al sociale: parte del ricavato sarà destinata alla Fondazione O.R.T.U.S., impegnata nell’integrazione e nel supporto alle persone con disabilità.