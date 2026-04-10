 Mara Santangelo lancia il Sicilia Padel Tour 2026: via da Catania
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Mara Santangelo lancia il Sicilia Padel Tour 2026: al via da Catania

Sicilia Padel Tour 2026
L’ex campionessa del mondo di tennis presenta il circuito regionale Fitp-TPRA
sport
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1 min di lettura

CATANIA – Prenderà il via da Catania sabato 11 aprile il Sicilia Padel Tour 2026, circuito amatoriale regionale che coinvolgerà tutte le province siciliane e si concluderà con il Master finale dell’11 luglio. Testimonial dell’edizione è Mara Santangelo, ex protagonista del tennis mondiale, vincitrice del Roland Garros in doppio nel 2007 e della Fed Cup 2006 con la Nazionale italiana.

Dalla carriera nel tennis all’impegno sociale

Nel corso della presentazione, Santangelo ha ripercorso le tappe principali della sua carriera, segnata da traguardi importanti ma anche da momenti difficili, ribadendo il valore della determinazione e della promessa fatta a sé stessa fin da giovanissima. Dopo il ritiro, ha intrapreso un percorso come commentatrice sportiva e organizzatrice di eventi a scopo sociale.

Il circuito cresce ed entra nella Fitp-TPRA

Il Sicilia Padel Tour entra ufficialmente nel circuito Fitp-TPRA, segnando un passaggio di crescita per una manifestazione che punta a coniugare sport e territorio. L’obiettivo è ampliare la partecipazione e valorizzare i circoli siciliani, attirando anche giocatori da fuori regione.

Uno sport sempre più diffuso

Per Santangelo, il padel rappresenta uno sport accessibile e aggregante: “Permette di incontrarsi e giocare con facilità, mantenendo equilibrio tra competizione e divertimento”. Un aspetto che ha contribuito alla sua diffusione negli ultimi anni.

Spazio anche alla solidarietà

Il torneo manterrà anche una forte attenzione al sociale: parte del ricavato sarà destinata alla Fondazione O.R.T.U.S., impegnata nell’integrazione e nel supporto alle persone con disabilità.

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