Caronte non molla: afa in Sicilia, punte di 46 gradi

La mappa delle temperature nell'Isola

Caronte non molla la presa. La Sicilia resta nella morsa dell’afa. La provincia più calda è Siracusa con una massima di 46 gradi, seguono Agrigento e Caltanissetta con 41 gradi. Intorno ai 40 gradi a Catania e Palermo. Da due a tre gradi in meno altrove. Nessuna particolare variazione nella giornata di domenica.

Un’Italia spaccata in due dal clima impazzito. In Sicilia bollino rosso con punte da record, al Nord temporali e grandine. Le immagini che arrivano dalle regioni settentrionali sono di alberi sradicati, strade allagate e danni alle auto. Diversi sono anche i feriti. Come a Verona, dove un uomo è stato colpito da un fulmine. Continua a piovere nel Milanese, con grandinate a nord del capoluogo.