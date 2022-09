“Largo a giovani motivati e bravi, altrimenti la Sicilia per il Pnrr non ce la farà

Il deputato regionale del Pd Cracolici invoca una "rigenerazione amministrativa"

Largo ai giovani. “In Sicilia c’è bisogno di una vera e propria ‘rigenerazione amministrativa’”, dice Antonello Cracolici.

“Servono tecnici, esperti in contabilità, giovani specializzati e motivati – aggiunge il parlamentare regionale del Pd -. Non è pensabile affrontare il Pnrr ed i programmi europei senza personale adeguato, questo vale per la Regione ed anche per i Comuni”.

“Una priorità nei prossimi 12 mesi – conclude – dovrà essere quella di bandire i concorsi per assumere le professionalità necessarie a ridare ‘dignità istituzionale’ alla Regione, altrimenti la Sicilia non ce la farà”.