Sicilia, precari Covid: tempi stretti per eventuale proroga

I contratti scadono il prossimo 28 febbraio

Un criterio uniforme da parte delle Asp per la gestione sui temi del reclutamento e della gestione del personale e chiarezza sul destino dei precari Covid, i cui contratti sono in scadenza il prossimo 28 febbraio. Questo l’oggetto dell’audizione dell’assessore alla Salute Giovanna Volo a cui la commissione Sanità dell’Ars ha chiesto stamattina chiarimenti.

Sulla proroga il governo pare non volere procedere in via amministrativa, il che richiederebbe un intervento legislativo i cui tempi sarebbero stretti, visto il calendario d’aula in corso di definizione.

Per quanto riguarda l’allineamento dei conti della sanità siciliana determinato dagli extracosti del periodo del Covid, la commissione è stata aggiornata alla prossima settimana.