Sicilia, Schifani difende il fortino dalle incursioni dei patrioti

Il gruppo all'Ars dice “no” a Roma: oggi il vertice con i coordinatori regionali.

PALERMO – Il muro contro muro tra i vertici nazionali di Fratelli d’Italia e il presidente della Regione, Renato Schifani, va avanti. Oggi pomeriggio si scriverà un nuovo capitolo della saga Patroti’s War: è prevista infatti una riunione tra i deputati del gruppo e i dioscuri che reggono il partito in Sicilia, Salvo Pogliese e Gianpiero Cannella. Oggetto del contendere, neanche a dirlo, le richieste avanzate al presidente Schifani dai vertici romani: due posti in giunta per Francesco Scarpinato ed Elena Pagana (deputata uscente non riconfermata e moglie di Ruggero Razza).

Il gruppo di Sala d’Ercole, capitanato dal reggente temporaneo, Luca Cannata, opporrà ai due coordinatori regionali (che vestiranno i panni dei messi tenendo la barra dritta sulle richieste romane) un secco no. Posizione sulla quale si trova con fermezza anche il presidente Renato Schifani, intenzionato a perseguire la linea della coerenza. Una giunta di eletti è lo schema che blinda la maggioranza e mette in cassaforte l’armonia della coalizione siciliana.

Un’apertura alle richieste di Francesco Lollobrigida e Nello Musumeci rischierebbe di aprire una crepa E Schifani rischierebbe di farsi sommergere da altre richieste di deroga da parte di tutti gli altri partiti della coalizione che di certo non starebbero a guardare. Patti chiari e amicizia lunga, insomma. “Del resto anche Giorgia Meloni ha opposto un fermo no a Licia Ronzulli nella squadra di governo, Forza Italia ne ha preso atto e ha avanzato altri nomi senza perdere la casella assegnata”, sussurra un navigato politico palermitano.

Un ragionamento che non fa una piega. Schifani sembrerebbe pronto, infatti, a confermare ai patrioti la guida dell’assessorato al Turismo ma non ad arretrare sullo schema degli assessori-eletti. La situazione resta stazionaria. In attesa di capire come andrà a finire il vertice dei patrioti siculi, l’annuncio dei nomi degli assessori (previsto per oggi) potrebbe verosimilmente slittare a martedì mattina. To be continued.