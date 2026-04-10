Il governatore risponde a Falcone dopo l'intervista su LiveSicilia

PALERMO – “La mia interlocuzione con i segretari regionali è costante e continua. C’è chi sostiene che io sia ‘isolato’, ma se ‘isolarsi’ significa lavorare in silenzio ma fattivamente e portare i risultati che stiamo portando, allora ben venga l’isolamento”. Renato Schifani risponde così all’eurodeputato di Forza Italia, Marco Falcone, che in una intervista a LiveSicilia sostiene che il presidente della Regione si sia “sempre più isolato all’interno di Palazzo d’Orleans”.

Schifani: “Non sono uomo da passerella”

Sollecitato dai cronisti a margine di una iniziativa alla Camera di commercio di Palermo, Schifani ha aggiunto: “Non sono uomo da passerella. Chi mi conosce sa che sono a lavorare a palazzo e che mi muovo sul territorio quando ritengo che sia utile, come avvenuto in occasione delle ultime emergenze”.

Il rinnovamento in Forza Italia

Il dibattito interno a Forza Italia siciliana, quindi, prosegue. Falcone, che nella sua intervista ha comunque sottolineato “la serietà e le capacità” del presidente della Regione, ha comunque annunciato l’intenzione di incontrare il segretario nazionale Antonio Tajani.

Quest’ultimo è alle prese con il pressing proveniente da Milano sul rinnovamento del partito. A questo proposito Schifani ha ricordato: “Seguo questo dibattito a distanza perché sono impegnato nell’azione dio governo ma ricordo che Silvio Berlusconi ha sempre parlato di rinnovamento senza archiviare chi aveva speso il meglio di se stesso, anche nella storia di Forza Italia,. Credo – ha concluso il governatore – che si andrà su questo campo”.

L’avanzo di amministrazione

All’ordine del giorno c’è però l’incontro di martedì con i capigruppo di maggioranza all’Ars. Schifani intende far diventare l’appuntamento “sistemico” in chiave di un confronto “giusto” sull’agenda dei lavori. All’ordine del giorno ci saranno anche le modalità con le quali investire l’avanzo di amministrazione da 5,2 miliardi appena ufficializzato. “Una sfida che il centrodestra non perderà – ha assicurato Schifani -. Le forze politiche saranno chiamate a condividere con me le dinamiche di utilizzo dell’avanzo”.

Schifani e il nodo della ricandidatura a presidente della Regione

Un’ultima battuta Schifani l’ha riservata al tema della ricandidatura per un altro mandato alla guida di Palazzo d’Orleans. “Nel centrodestra esiste la regola del rinnovo del primo mandato per dare la possibilità di completare un programma di dieci anni – ha evidenziato -. Le uniche eccezioni sono state rappresentate dal Molise, dove l’uscente di Forza Italia non si è candidato ed è stato proposto un altro dello stesso partito e poi in Sardegna, dove il presidente uscente della Lega era in già in campagna elettorale quando è stato raggiunto da un avviso di garanzia e quindi è stato sostituito”.

Dopo avere ricordato i traguardi di governo raggiunti (tra cui risanamento dei conti, termovalorizzatori e misure per la crescita economica), Schifani ha concluso: “Abbiamo attivato un sistema di forte crescita che merita di essere sostenuto nella coerenza di un prosieguo. Detto questo, io sono espressione di una coalizione e non decido da solo ma credo che i numeri parlino da soli“.