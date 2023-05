Sicilia, ScN e SV: “Mozione di sfiducia alla Volo, non è all’altezza”

Lo dicono i deputati all’Ars dei gruppi parlamentari ’Sud chiama Nord’ e ‘Sicilia Vera’

“L’assessore Giovanna Volo ha dimostrato di non essere all’altezza del compito assegnatole”. Lo affermano i deputati dei gruppi parlamentari Sud chiama Nord e Sicilia Vera che hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti della rappresentante con la delega alla Salute della giunta Schifani.

“Sin dall’insediamento della dottoressa Volo sono emerse numerose criticità nell’ambito della gestione del Servizio Sanitario Regionale di specifica competenza dell’assessorato regionale della Salute, che purtroppo hanno visto l’attuale assessore della Salute non all’altezza del compito assegnatole -sottolineano -, considerata sia la scarsa incisività dell’azione amministrativa posta in essere che la pressoché totale inazione riguardo a specifiche emergenze in ambito sanitario che hanno in questi mesi riempito le pagine della cronaca giornalistica”.

La sfiducia nei confronti dell’assessore Volo sembra l’unica via d’uscita ad una gestione che “fa acqua da tutte le parti- proseguono-. Paradigma di tutti questi mesi è il comportamento “schizofrenico” avuto con riguardo alla delicata questione del rinnovo della convenzione in scadenza tra l’I.r.c.c.s. “Bambin Gesù” di Roma e l’ospedale “San Vincenzo” di Taormina. Un rinnovo fondamentale per poter dare continuità all’eccellente lavoro svolto dal Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo di Taormina avente sede presso l’ospedale taorminese”.