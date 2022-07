Sicilia, startup Tredtrip per la riqualificazione dei borghi

Tedtrip è nata come spinoff di Assoprovider, l’associazione operatori di prossimità (Nella foto Matteo Fici e Giusi Carioto)

PALERMO – La riqualificazione dei borghi sfruttando le opportunità garantite dal PNRR nel bando “Nazionale Rigenerazione Borghi 2021”. Questo è uno degli obiettivi di Tedtrip, la startup turistica, nata come spinoff di Assoprovider, l’associazione nazionale che riunisce gli operatori di prossimità.

Guidata da Matteo Fici, tesoriere di Assoprovider, e dall’esperta di turismo sostenibile, Giusi Carioto, Tedtrip ha raggiunto oggi un altro traguardo, con l’approvazione della proposta del progetto Abakainon 4.0” del Comune di Tripi in provincia di Messina, un borgo di 789 anime sui Nebrodi:

«La proposta che abbiamo realizzato insieme al Comune vuole sviluppare delle iniziative turistiche innovative nell’antico comprensorio tra le città di Abakainon e Tindari. Lo faremo lavorando su più fronti: 1) sviluppando connettività wifi; 2) sostenendo l’accessibilità turistica con la realizzazione di videoguide in LIS e audiodescrizioni; 3) sviluppando un polo archeologico; 4) creando dei modelli di mobilità a impatto zero; 5) formando gli operatori turistici del posto sul tema del turismo sostenibile e 6) offrendo strumenti e know how per avviare una startup innovativa», spiegano Giusi Carioto e Matteo Fici.

Una collaborazione per sprigionare il fascino dei piccoli borghi

Il progetto del Comune di Tripi non è l’unico che nasce dalla collaborazione tra Assoprovider e Tedtrip. L’associazione e la startup hanno collaborato complessivamente nei progetti di 5 comuni (3 in Sicilia e 2 in Campania) e tutti hanno visto approvare la loro proposta di rigenerazione:

«Abbiamo creato un team trasversale che include altri membri di Assoprovider, come Davide Gelardi, Antonella Oliviero e Marcello Cama. Il nostro obiettivo è quello di affiancare i piccoli comuni sotto i 5mila abitanti. Abbiamo fornito loro contenuti sugli assi trasversali del PNRR, come la digitalizzazione, la sostenibilità ambientale, il coinvolgimento delle donne e dei giovani, con un’attenzione particolare all’accessibilità di servizi e al turismo», continuano Carioto e Fici.

Assoprovider e Tedtrip partner dei piccoli comuni

Il PNRR rappresenta un’occasione di crescita per i piccoli comuni, ma molti non hanno le competenze per affrontare le complessità dei bandi (sul fronte del digitale, dell’accessibilità, della sostenibilità ambientale e della mobilità a impatto zero). Ed è per questo motivo che Assoprovider ha deciso di affiancare quei comuni che hanno grandi potenzialità ma soffrono di una carenza di competenze:

«Assoprovider mostra di essere il partner ideale dei piccoli comuni grazie anche alla presenza capillare delle nostre aziende sul territorio nazionale, i cosiddetti operatori di prossimità. In futuro, continueremo ad esplorare il PNRR per cercare nuove occasioni di partenariato», concludono Fici e Carioto.

Info: https://tedtrip.eu/

Info: https://assoprovider.it/