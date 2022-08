Sicilia: strage sulle strade, 3 ragazzi morti

È l'ennesimo bilancio di sangue e dolore quello che si traccia in questo inizio del fine settimana

PALERMO – È l’ennesimo bilancio di sangue e dolore quello che si traccia in questo inizio del fine settimana. Tre giovanissimi siciliani hanno trovato la morte nelle ultime ore a causa della strada. Un destino crudele nel quale è sempre difficili attribuire colpe mentre sgorgano le lacrime per le giovani vite spezzate.

L’ultimo a vedere la morte dopo un giorno di di agonia è stato Rosario Tornabene, giovane originario di Lascari morto a causa di un Kart uscito fuori pista ieri nell’impianto di cui Tornabene era socio.

Oggi i medici dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era stato trasportato in condizioni disperate, hanno accertato la morte cerebrale del giovane. Una notizia che ha sconvolto tutto il centro della provincia di Palermo dove vive la famiglia del ragazzo. In segno di lutto il sindaco Franco Schittino ha annullato gli spettacoli previsti per questa sera. “La comunità di Lascari oggi si è svegliata tramortita da questa notizia – commenta -. Ogni parola in questo momento rischia di essere superflua così come lo svolgimento delle attività di spettacolo previste”.

Stamani è stata data poi la notizia della morte di Niko Giarratano, 20enne di Erice. Anche lui si trovava all’Ospedale Villa Sofia dove era stato trasportato dopo uno schianto mentre si trovava alla guida di una moto. Il terribile impatto non gli ha lasciato scampo. È morto dopo due giorni di degenza.

Non c’è stato nulla da fare invece per Andrea Aiello, 29enne palermitano, morto anch’egli a causa di un incidente in moto a Palermo in via Lanza di Scalea. Andrea era alla guida di un Kawasaki.

Andrea era laureato in giurisprudenza e stava per diventare avvocato. Aveva superato la prima prova e doveva affrontare la seconda. Il presidente dell’Ordine degli avvocati, Antonello Armetta, spiega che “Andrea sarebbe diventato nostro collega tra qualche settimana. Non ci sono parole per esprimere la tristezza che questa notizia lascia in tutti noi. Ai familiari ed agli amici le più sentite condoglianze da parte di tutta l’avvocatura palermitana”.