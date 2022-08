Tragico incidente a Palermo: morto un giovane motociclista

Lo schianto nella notte. Chi è la vittima

VIA LANZA DI SCALEA

Tragedia della strada nella notte a Palermo. In un incidente ha perso la vita un giovane motociclista. E’ successo intorno alle 3 in via Lanza di Scalea, nella zona dello Zen, all’altezza della rotonda che conduce al velodromo.

La vittima è Andrea Aiello, 29 anni. Su luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. Le ferite provocate dall’impatto, che si è rivelato violentissimo, non gli avrebbero lasciato scampo. Le indagini per ricostruire la dinamica sono condotte dall’Infortunistica della polizia municipale che sul posto ha effettuato i rilievi.

Sui social iniziano ad arrivare i messaggi di cordoglio. Tra questi quello dell’Associazione di avvocati Agius che scrive: “Andrea Aiello sarebbe diventato certamente un Avvocato. Aveva superato brillantemente la prima prova orale, a breve avrebbe sostenuto la seconda. Andrea è stato strappato alla vita questa notte, a causa di un tragico incidente”.