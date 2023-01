Sicilia verso esercizio provvisorio: interviene Miccichè

Il ddl è stato approvato con 32 voti a favore e 19 astenuti

PALERMO – Un mese o forse anche due. La prospettiva di uno sforamento dei tempi è realtà. Si tratta solo di definire i limiti dell’esercizio provvisorio, già annunciato dal presidente della Regione Renato Schifani. Un mese è il termine indicato dalla commissione Bilancio dell’Ars che oggi torna a riunirsi in una seduta che offre già più di uno spunto per una resa dei conti, l’ennesima, tra le anime di una maggioranza tutt’altro che pacificata.

Grande attesa per l’intervento di Gianfranco Miccichè, l’ex presidente dell’Ars da tempo all’attacco del collega di partito e capo dell’esecutivo, Schifani, al quale non ha risparmiato strali. A sorpresa il leader di FI in Sicilia ha deciso di continuare la propria battaglia all’interno del partito sullo scacchiere isolano rinunciando al seggio al Senato: “Domattina consegno le dimissioni dal Senato”, ha tuonato il deputato regionale, intervenendo in Assemblea. “Uno dei motivi che mi ha convinto a fare questo è perché sento il bisogno, oltreché il dovere, di difendermi. Rimango in Sicilia e in quest’aula”.

Il tema della gestione del bilancio in dodicesimi con un congelamento dell’attività di programmazione e il ricorso all’esercizio provvisorio che comunque garantisce solo l’ordinaria amministrazione rimane sullo sfondo di uno scontro tutto interno ai forzisti sul quale soffiano gli alleati e dal quale traggono linfa le opposizioni.

Il ddl è stato autorizzato con un piccola modifica tecnica all’art.2, che riguarda i residui passivi e perenti, ed è stato approvato con 32 voti a favore e 19 astenuti. Il testo licenziato è quello depositato dal governo Schifani qualche giorno fa, che prevede il provvisorio per un mese.