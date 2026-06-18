L'incontro al Grand Hotel delle Palme

PALERMO – Un vertice per parlare della coalizione e per analizzare i dati delle elezioni amministrative, con uno sguardo alle prossime variazioni di bilancio. Le regole di ingaggio della riunione del centrodestra siciliano stabilite dal commissario di Forza Italia Nino Minardo sono rigidissime.

Nino Minardo, commissario di Forza Italia in Sicilia

Il vertice del centrodestra siciliano

Al vertice di oggi, giovedì 18 giugno, non sarà in discussione la tenuta del governo Schifani. Non si parlerà neanche di nomine né tantomeno del futuro della coalizione. I segretari dei partiti si vedranno all’hotel Delle Palme di Palermo per fare un punto su quanto accaduto alle recenti Comunali, con il centrodestra che ha perso roccaforti importanti come Agrigento e Marsala a causa delle sue divisioni interne.

Minardo riunisce anche il gruppo parlamentare di Forza Italia

La giornata palermitana di Minardo proseguirà poi a Palazzo dei Normanni, per un’appendice tutta dedicata alla manovrina. Dopo il vertice del centrodestra, infatti, il commissario di Forza Italia riunirà infatti il gruppo parlamentare azzurro, alla presenza anche dell’assessore all’Economia Alessandro Dagnino, per affrontare con i deputati i temi più importanti sui quali spingere in occasione del ddl che presto arriverà a Sala d’Ercole.