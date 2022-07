La fortuna bacia la Sicilia: 3 vincite al Lotto

Dove sono state giocate le schedine vincenti

Tre le vincite al Lotto in Sicilia: a Catania, riporta Agipronews, sono stati conquistati 11.250 euro, a Menfi, in provincia di Agrigento, vanno altri 9.500 euro e a Comiso, in provincia di Ragusa, finiscono 8.750 euro, per un totale di quasi 30mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che supera i 600 milioni dall’inizio dell’anno.

10eLotto, poker in Sicilia: vincite per 25 mila euro

Festa grazie al 10eLotto in Sicilia, con vincite per oltre 25mila euro: a Lentini, in provincia di Siracusa, come riporta Agipronews, è stato centrato un 6 Oro da 7.500 euro; doppietta a Capo d’Orlando, in provincia di Messina, con due 6 Doppio Oro da 6mila euro ciascuno. Un altro 6 Doppio Oro da 6mila euro è stato realizzato a Partinico, in provincia di Palermo. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,1 miliardi dall’inizio dell’anno.