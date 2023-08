Sicurezza e conti: trasferta a Roma per Trantino

Il sindaco di Catania ha incontrato il ministro Piantedosi e il sottosegretario Mantovano

CATANIA – Dopo l’escalation di furti, rapine e sparatorie delle ultime settimane, il Ministero dell’Interno annuncial’incremento del reparto di prevenzione crimine. Ci saranno quattro pattuglie in più e a breve arriveranno nuovi rinforzi per la Polizia di Stato.

Ad annunciarlo al sindaco Enrico Trantino è stato il ministro Matteo Piantedosi: le quattro pattuglie della squadra anticrimine saranno operative già da lunedì. E l’obiettivo dichiarato è rendere più efficace il controllo del territorio del capoluogo etneo.

“Il capo del Viminale – ha spiegato Trantino – mi ha anche garantito che a breve arriveranno nuovi rinforzi per la Polizia di Stato. È già in corso la ricognizione del personale supplementare da inviare a Catania, per migliorare la sicurezza in città”.

La proroga dei vigili urbani e gli aiuti dal decreto Omnibus

In tema di sicurezza, nei suoi incontri istituzionali a Roma, il sindaco ha anche ricevuto altre rassicurazioni. Una riguarda la proroga al 31 dicembre dei contratti di 46 vigili urbani temporaneamente in forza al corpo di Polizia Municipale. Corpo che ha una carenza di personale pari al 70 per cento dell’organico previsto.

Il Governo ha assicurato a Trantino su un piano straordinario di assunzioni e di aiuti per i Comuni in dissesto. Per i Comuni la cui attività è fortemente compressa dai vincoli finanziari e legislativi, come Catania, arriveranno dunque aiuti. Novità potrebbero già arrivare dal decreto Omnibus che il Governo si appresta a varare lunedì.

Il “Nodo Catania”: dal governo “significative prese di posizione”

Con il sottosegretario alla Presidenza del consiglio Alfredo Mantovano e l’A.D. di Ferrovie dello Stato italiane Luigi Ferraris, infine, Trantino ha parlato del cosiddetto Nodo Catania. Si tratta del piano di interramento della stazione centrale e della ferrovia fino al Castello Ursino. L’obiettivo è per sbloccare il finanziamento di circa 900 milioni di euro, che Catania aspetta da venti anni. Sul pnto vi sarebbero state significative “prese di posizione”.

Le parole del sindaco: “Il Governo Meloni ha grande attenzione verso la città di Catania”

“Non amo fare annunci – ha commentato Trantino – ma non ci sono dubbi che siamo di fronte a fatti concreti e inequivocabili. Fatti che mostrano la grande attenzione del Governo Meloni verso la città di Catania”.

“Una sintonia che porta frutti tangibili per rafforzare il fronte dell’azione istituzionale – conclude –. E garantire sempre maggiore sicurezza, migliori servizi e una rinnovata fiducia per quanti vivono o vengono a visitare la città di Catania, un territorio in cui purtroppo il rispetto delle regole è spesso infranto”.