Lecco-Palermo, Corini: “Felice per la vittoria, fondamentale ripartire”

Il tecnico: "Ci piace fare gol ma le partite si vincono anche 1-0"

La vittoria era quasi d’obbligo e il Palermo contro il Lecco ha portato i tre punti a casa. Il tecnico dei rosanero Eugenio Corini commenta la gara vinta di misura in mixed zone: “Era fondamentale ripartire e vincere oggi. L’abbiamo fatto su un campo particolare dove non è facile giocare, abbiamo avuto lo spirito giusto e siamo stati dentro la partita come doveva essere. Sono felice per la vittoria che era il punto fondamentale per ripartire”.

“Siamo sempre stati un gruppo coeso che combatte. A volte purtroppo questo non porta risultato. Le due sconfitte sicuramente avevano abbattuto un po’ tutto l’ambiente – prosegue l’allenatore del Palermo -. Era importante ripartire e lo spirito messo in campo ci ha consentito di farlo. Questo ci permette di preparare al meglio la prossima gara. Dovevamo ripartire da alcuni concetti fondamentali e ritrovare solidità in alcuni aspetti fondamentali. Se facciamo le cose insieme è difficile per gli avversari farci gol. A noi piace fare gol ma le partite si vincono anche 1-0 e l’abbiamo dimostrato oggi”.

“Nedelcearu sta facendo bene, oggi è stato attento e ha difeso bene come tutta la linea difensiva. Ne avevano bisogno anche loro di non subire gol. Sono comunque contento della prova di tutti i ragazzi. Oggi era fondamentale vincere per approcciare bene la prossima col Venezia. Sappiamo cosa vogliamo fare e vogliamo farlo vedere in campo”, ha concluso Corini.