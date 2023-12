Sifus: “Mancata irrigazione, bonus per i braccianti degli agrumi”

Il sindacato: "La responsabilità è del governo Schifani"

CATANIA – Sifus in conferenza stampa, oggi, per chiedere il riconoscimento di un bonus unatantum di 1500 euro per i braccianti quale integrazione al reddito delle giornate lavorative perdute. Come si apprende da una nota firmata dal segretario generale Maurizio Grosso, infatti, per il sindacato la responsabilità della mancata irrigazione dei campi è del governo Schifani.

Sifus: i problemi di irrigazione

Nella conferenza stampa è emerso che le responsabilità circa la scarsa pezzatura degli agrumi che hanno un diamentro inferiore del 30 per cento – 40 per cento rispetto a quello apprezzato dai consumatori e non gli consentirà di trovare fortuna nei mercati ma al massimo presso l’industria di trasformazione, sono da ricercare nella carenza irrigua subita dalle piante.

Le aziende agricole infatti, in particolare agrumicole, hanno dovuto scontrarsi con l’inefficienza e l’inefficacia dei consorzi di bonifica che anziche’ erogare gli 8 o più turni di irrigazione contrattualizzati, in alcune province come Catania ne hanno fornito 1-2, in altre come Agrigento 4, in altre addirittura zero come a Siracusa dove il Biviere di Lentini è ancora pieno e avrebbe poturo soddisfare le esigenze delle aziende di Siracusa e del calatino.

Il Governo Schifani che gestendo male i consorzi di bonifica ha la responsabilità oggettiva della mancata erogazione dell’acqua, per non perdere la faccia, ha già decretato lo stato di calamità naturale che tuttavia, servirà solo a lenire i danni economici delle aziende agricole.

Il bonus integrativo

Chi pagherà i danni retributivi per la perdita di almeno il 30 – 40 per cento di giornate lavorative ad almeno 30 mila braccianti agrumicoli? Il gruppo diridente del SiFUS con la conferenza stampa di oggi ha chiesto che lo paghi chi ha contribuito a produrlo: il Governo Schifani.

Per queste ragioni, il SIFUS chiede al Presidente della Regione Schifani e all’Assessore Regionale all’Agricoltura Sammartino il riconoscimento di un bonus integrativo “unatantum” di 1.500 euro capace di contribuire ad integrare la perdita delle retribuzioni delle giornate lavorative e la riduzione dell’ indennità di disoccupazione agricola.