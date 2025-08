La sigaretta elettronica gli esplode in tasca: gravi ustioni e 50 punti in testa

Il giovane ha sporto denuncia attraverso il suo legale

Un 25enne di Misano Adriatico ha depositato una denuncia alla Procura della Repubblica dopo essere rimasto gravemente ferito a causa dell’esplosione di una sigaretta elettronica. L’episodio si è verificato la mattina del 31 luglio.

Il giovane, un operaio che lavora nel settore termovoltaico, era appena uscito di casa per recarsi al lavoro. All’improvviso il dispositivo che teneva nella tasca dei pantaloni è esploso. Una violenta fiammata alta un metro ha investito la gamba sinistra provocando ustioni di secondo grado.

Nel tentativo di liberarsene, il ragazzo ha afferrato la sigaretta elettronica riportando un’ustione di terzo grado alla mano. Impaurito e dolorante, è caduto a terra battendo la testa contro una fioriera in cemento.

Trasportato d’urgenza in ospedale a Riccione, i medici sono intervenuti sia sulle ustioni sia su una profonda ferita al capo che ha richiesto 53 punti di sutura. È stato poi dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Esplode sigaretta elettronica, la denuncia

Il giovane, assistito dall’avvocato Stefano Caroli del Foro di Rimini, ha precisato che l’apparecchio elettronico era stato acquistato regolarmente in tabaccheria di Cattolica e che riportava la sigla CE, nonostante fosse di produzione cinese.

La denuncia presentata attraverso il suo legale, contro produttore e distributore, ipotizza il reato di lesioni aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza dei prodotti. Saranno ora gli inquirenti a verificare se il dispositivo fosse conforme ai parametri richiesti per l’importazione e la commercializzazione sul mercato europeo.

L’avvocato ha spiegato che l’intento è verificare la reale pericolosità di dispositivi analoghi e, qualora emergessero rischi per i consumatori, chiederne il ritiro dal mercato.

Precauzioni da adottare nell’utilizzo delle sigarette elettroniche

Gli esperti ricordano che, per ridurre il rischio di incidenti con le sigarette elettroniche, è fondamentale adottare alcune precauzioni, come utilizzare solo dispositivi certificati e acquistati presso rivenditori autorizzati ed evitare di modificare le batterie o sostituirle con componenti non originali.

Si consiglia inoltre di non lasciare il dispositivo esposto a fonti di calore e ricaricarlo esclusivamente con il caricatore fornito dal produttore. Inoltre, è consigliabile non tenere la sigaretta elettronica in tasca insieme ad altri oggetti metallici, come chiavi o monete, che potrebbero causare cortocircuiti.

